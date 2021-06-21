"Описати те, що зараз відбувається у мене всередині буде дуже непросто. Звичайно, велике розчарування. Я особисто сам відчуваю відповідальність за своїми плечима", – каже Зінченко.

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Футболіст збірної України вважає, що проблема не у фізичній формі.

Ми повинні були грати набагато краще. Те як ми діяли в першому таймі – це неприйнятно. Ми повинні проаналізувати свої помилки, свою гру. На таких турнірах, можна багато говорити про якісь фізичні кондиції, але без менталітету переможця складно.

Ми повинні вигравати дуелі на кожній ділянці поля. Бажання повинно бути безмежним. На жаль, цього в першому таймі не було. У другому таймі, звичайно, ми віддали всі сили, але Австрія – дуже хороша команда, не дала нічого толком створити", – заявив Олександр.

Зінченко каже, що "синьо-жовті" не грали на нічию: "Було багато браку, питань немає, на критику ми заслужили. У нас була виграшна позиція до гри, нас влаштовувала нічия, але ніхто не грав на нічию. Ми віддавали всі сили.

Це буде для нас безцінним досвідом. На жаль, це вже входить в якусь звичку – говорити одну і ту ж фразу. Хочеться вже отримувати з досвіду якийсь результат.

Прийшло стільки вболівальників, практично весь стадіон гнав нас вперед, але ми не досягли потрібного результату. Особисто мені дуже соромно.

Я ніколи не був в такій ситуації. У житті я завжди намагався відштовхуватися від своїх можливостей. А зараз доводиться сподіватися тільки на інші команди.

Шанс мінімальний, але він є. Але нам усім потрібно переглянути свою гру і своє ставлення до справи", – вважає футболіст.