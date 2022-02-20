Аталанта скандально програє Фіорентині – скасований гол Маліновського, вилучення Гасперіні

Бергамаски не змогли взяти реванш за недавню кубкову поразку від флорентійців. Команда Руслана Маліновського не виграє у п'яти поспіль матчах Серії А.

Українець вийшов у старті Аталанти, був традиційно активним, багато сперечався із арбітром (за це отримав жовту картку) і навіть забив гол, який не зарахували. Чергова драма для бергамасків.

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На 34-й хвилині Маліновський класно вивів на побачення з воротарем Тена Копмейнерса, а той не зумів перехитрити Бартоломея Дронговського. Через кілька хвилин "фіалки" відповіли розкішним ударом Ріккардо Соттіля. Гостей врятував Хуан Муссо, який кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий.

На 56-й хвилині безсилим виявився і Муссо. Показова атака правим флангом завершилася ударом Кшиштофа Пйонтека – 1:0.

Минуло кілька хвилин і гості зрівняли рахунок. Маліновський отримав чудову передачу з лівого флангу і вколотив м'яч у сітку. Проте рефері запалив прапорець. Після перегляду VAR взяття воріт скасували через офсайд Ханса Хатебура. Але чи брав він активну участь в епізоді? Дуже сумнівно. Джанп'єро Гасперіні не витримав цього і страшенно завівся – рефері вилучив тренера Аталанти.

У час, що залишився, гостям так і не вдалося відігратися. Аталанта продовжує жахливу серію у чемпіонаті, йде на п'ятій сходинці Серії А і відпускає Ювентус.

Офсайд у моменті зі скасованим голом Маліновського

Скрін з трансляції

Відео офсайдного гола

Чемпіонат Італії, 26 тур

Фіорентина – Аталанта 1:0

Гол: Пйонтек, 56.