Аталанта ще вірить у перехід Коваленка до кінця січня

Бергамаски сподіваються переконати донецький Шахтар відпустити футболіста збірної України до завершення трансферного вікна.

Джерело: Gianlucadimarzio

Аталанта не полишає надії оформити перехід Віктора Коваленка до завершення зимового трансферного вікна.

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До кінця січня залишилося декілька днів, проте бергамаски вірять в успішне завершення переговорного процесу. Повідомляється, що італійці готові підтримувати переговори з Шахтарем до останньої хвилини трансферного вікна, адже керівництво клубу бачить Коваленка як креативного футболіста, який додасть атаці команди гостроти.

Зазначимо, що чинний контракт Коваленка з Шахтарем завершується вже цього літа. У поточному сезоні УПЛ Коваленко провів 8 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.