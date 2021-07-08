Англія завдяки скандальному пенальті пробилася в фінал Євро-2020, де зіграє з Італією. Британці переконані у тріумфі своєї команди.

Вболівальники збірної Англії просять уряд зробити 12 липня офіційним вихідним днем. Петиція зібрала 100 тисяч підписів, а отже, парламент мусить розглянути пропозицію.

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"Трьом левам" вдалося пробитися у фінал Євро вперше за 55 років. Щоправда, допоміг їм у цьому скандальний пенальті, який заробив Рахім Стерлінг. Британські фанати вірять, що їхня команда здолає Італію та готуються до гучних святкувань.

Нагадаємо, фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на легендарному Вемблі, тож Англія гратиме вдома, що дасть їй додаткову перевагу над Італією. Стартовий свисток матчу пролунає о 22:00.