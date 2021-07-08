Болельщики сборной Англии просят правительство сдеалть 12 июля официальноым выходным днем. Петиция собрала 100 тысяч подписей, а следовательно, парламент должен рассмотреть предложение.

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"Трем львам" удалось пробиться в финал Евро впервые за 55 лет. Правда, помог им в этом скандальный пенальти, который заработал Стерлинг. Британские фанаты верят, что их команда победит Италию и готовятся к громким празднованиям.

Напомним, финал Евро-2020 состоится 11 июля на легендарном Уэмбли, поэтому Англия будет играть дома, что даст ей дополнительное преимущество над Италией. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00.