Андердог та світова зірка: Шевченко назвав своїх претендентів на "Золотий м'яч"
11 листопада 2021 , 14:33Читать новость на русском
Джерело:Football Hub
Вже незабаром видання France Football оголосить володаря "Золотого м'яча". Цього року серед претендентів важко назвати абсолютного фаворита.
Шевченко назвав своїх фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч"
Володар "Золотого м'яча"-2004 Андрій Шевченко назвав своїх фаворитів на цьогорічну нагороду. Один з претендентів від українського фахівця не такий вже й очевидний.
До речі Гравці збірної України в Дженоа – це логічно, – Циганик оцінив, кого Шевченко запросить до себе
Хто здобуде "Золотий м'яч-2021"? Я думаю, Жоржінью або Мессі. Мій "Золотий мяч"? Це минуле. Я хотів би досягнути чогось як тренер. Намагатимуся зробити все, щоб стосунки з Дженоа були тривалими,
– наголосив Шевченко.