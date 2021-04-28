26 гравців замість 23: УЄФА дозволить розширити заявки збірних на Євро-2020

Таке рішення прийняв комітет УЄФА у справах національних збірних. Воно пов’язане із наслідками пандемії коронавірусу.

Повідомляється, що розширена заявка дозволить командам бути більш гнучкими у виборі складу. Особливо таке збільшення ростеру має допомогти у разі зараження членів збірної.

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Нагадаємо, що раніше з такою ініціативою виступав наставник збірної України Андрій Шевченко. За його словами, ці нововведення також підтримував і тренер збірної Італії Роберто Манчіні.

Чемпіонат Європи розпочнеться 11 червня і триватиме до 11 липня.