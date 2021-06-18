Зв'яжіться зі мною, – Ярмоленко скопіював Роналду і підірвав мережу: вірусне відео

Андрія було визнано найкращим гравцем поєдинку проти Північної Македонії. На післяматчевій пресконференції лідер нашої збірної перебував у чудовому гуморі.

Ярмоленко вирішив пожартувати і по-особливому відреагував на наявність спонсорських пляшок на столі у залі для пресконференцій. Зокрема, українець підсунув ближче до себе напій "Coca-Cola" та пиво "Heineken".

Читайте також Дайджест ігрового дня на Євро-2020: українське дежавю, рекорд данців, шалений Думфріс – відео

Крім того, Андрій звернувся до обох компаній. "Зв'яжіться зі мною", – жартома сказав футболіст.

Нагадаємо, напередодні Кріштіану Роналду незвично відреагував на присутність на столі солодкого напою і прибрав його подалі.

Згодом у схожій ситуації опинився француз Поль Погба, у немилість якого потрапило спонсорське пиво.

Ще одним показовим вчинком після матчу зі Швейцарією (3:0) відзначився італієць Мануель Локателлі, який відсунув "Coca-Cola" у бік.