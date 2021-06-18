Ярмоленко решил пошутить и по-особому отреагировал на наличие спонсорских бутылок на столе в зале пресс-конференций. В частности, украинец подвинул ближе к себе напиток "Coca-Cola" и пиво "Heineken".

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Кроме того, Андрей обратился к обеим компаниям. "Свяжитесь со мной", – шутя сказал футболист.

Напомним, накануне Криштиану Роналду необычно отреагировал на присутствие на столе сладкого напитка и убрал его подальше.

Впоследствии в похожей ситуации оказался француз Поль Погба, в немилость которого попало спонсорское пиво.

Еще одним показательным поступком после матча со Швейцарией (3:0) отличился итальянец Мануэль Локателли, который отодвинул "Coca-Cola" в сторону.