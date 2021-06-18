Група C, Україна – Північна Македонія 2:1

Голи: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Аліоскі, 57.

Зірка матчу: Андрій Ярмоленко (Україна).

"Синьо-жовті" повинні були будь-що перемагати суперника і вже у першому таймі організували комфортну перевагу. Ярмоленко та Яремчук забили свої другі голи у другому матчі поспіль (навіть послідовність та інтервал витримали) і, здавалося, позбавлять українських вболівальників нервової кінцівки. Однак на старті другого тайму Горан Пандєв заробив пенальті. І хоч Езгіян Аліоскі перехитрити Георгія Бущана не зумів, та він першим встиг на добивання. Наприкінці зустрічі люб'язністю вже відповіли підопічні Андрія Шевченка – Руслан Маліновський не реалізував удар з позначки. На щастя, у підсумку Україна таки втримала перемогу.

Огляд матчу

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Група В, Данія – Бельгія 1:2

Голи: Ю. Поульсен, 2 – Т. Азар, 55, де Брюйне, 70.

Зірка матчу: Ромелу Лукаку (Бельгія).

Господарі скористалися помилкою оборони бельгійців і аномально швидко відзначилися взяттям воріт. Юссуф Поульсен забив на 1:39 – це другий найшвидший гол в історії Євро. Однак Данія не втримала перевагу. Розкішна гра Ромелу Лукаку і кіллерське завершення від Торгана Азара та Кевіна де Брюйне принесли Бельгії перемогу.

Огляд матчу

Група С, Нідерланди – Австрія 2:0

Голи: Депай (пенальті), 11, Думфріс, 67.

Зірка матчу: Дензел Думфріс (Нідерланди).

Невтомний Дензел Думфріс, який видав неймовірний поєдинок проти України, на старті зустрічі заробив пенальті за фол проти нього Давіда Алаби. Вирок чітко реалізував Мемфіс Депай. Все той же Депай міг оформлювати дубль під завісу тайму, але з вбивчої позиції запустив м'яч по горобцях. Зате по перерві другий гол на Євро-2020 записав до активу шалений Думфріс, тим самим приніс перемогу Нідерландам і вихід в 1/8 фіналу.

Огляд матчу

Розклад на 18 червня (п ' ятниця)

Швеція – Словаччина (канали "Футбол 1/2") 16:00

Хорватія – Чехія (канали "Футбол 1/2") 19:00

Англія – Шотландія (канали "Футбол 1/2") 22:00