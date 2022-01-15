Звільнили Шевченка та визначилися із тимчасовою заміною: Дженоа очолить ексгравець генуезців

"Грифони" оперативно призначили наступника українського фахівця. Принаймні, у найближчій перспективі.

Після відходу Шевченка Дженоа тимчасово очолив Абдулай Конко. Француз раніше працював з юнацькою командою генуезців.

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Допомагатиме 37-річному Конко його асистент Роберто Мургіто. Ці наставники готуватимуть "грифонів" до наступного матчу проти Фіорентини в рамках Серії А. Відбудеться він у понеділок, 17 січня.

У минулому Конко виступав за Дженоа. Значна частина кар'єри цього півзахисника також минула у Севільї та Лаціо. У складі іспанської команди Конко, зокрема, протистояв львівським Карпатам у 2010-му в матчах Ліги Європи.

Нагадаємо, у суботу, 15 січня, було офіційно оголошено про відставку Андрія Шевченка. В 11 поєдинках під його керівництвом генуезці здобули лише одну перемогу.