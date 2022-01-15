Дженоа близька до нового поповнення в команді. Клуб домовився з російським хавбеком Олексієм Міранчуком про оренду.

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Футболіст погодився стати гравцем "грифонів", адже має статус гравця ротації та програє конкуренцію Руслану Маліновському. Боси Аталанти теж не проти переходу хавбека.

Єдиною перепоною для оренди став наставник "богині" Джан П'єро Гасперіні. Він попросив дати йому декілька днів для оцінки ситуації з травмованими гравцями. Команда бореться за верхні місця таблиці, тому тренер не хоче постраждати від кадрової ситуації.

У поточному сезоні Міранчук взяв участь в 14 матчах, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.