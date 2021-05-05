Зубков розповів про свою травму: чи зможе футболіст зіграти на Євро

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков поділився подробицями про хід своєї реабілітації. На щастя, йому вдалося уникнути серйозної травми.

За словами футболіста, травма виявилася несерйозною, і вже найближчим часом він буде у повній бойовій готовності.

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"Як отримав травму? Невдало послизнувся в ігровому моменті, тому вирішив попросити заміну, щоб не ризикувати напередодні старту підготовки до Євро.

Після огляду лікарів і фізіотерапевтів у мене позитивний настрій, оскільки все обійшлося. Мені сказали, що відновлення займе менше тижня. Сподіваюся, день-два, і вже буду в обоймі", – розповів Зубков.

Зазначимо, що Зубков потрапив до розширеної заявки збірної на Євро-2020.



