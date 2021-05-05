По словам футболиста, травма оказалась несерьезной, и уже в ближайшее время он будет в полной боевой готовности.

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"Как получил травму? Неудачно поскользнулся в игровом моменте, поэтому решил попросить замену, чтобы не рисковать накануне старта подготовки к Евро.

После осмотра врачей и физиотерапевтов у меня позитивный настрой, поскольку все обошлось. Мне сказали, что восстановление займет меньше недели. Надеюсь, день-два, и уже буду в обойме", – рассказал Зубков.

Отметим, что Зубков попал в расширенной заявки сборной на Евро-2020.



