Зубков отримав травму: Шевченко викликав його у збірну на матчі відбору ЧС-2022

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков не зміг дограти матч з Пакшем через пошкодження.

У матчі 26 туру чемпіонату Угорщини український хавбек Олександр Зубков отримав пошкодження.

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За словами наставника команди Сергія Реброва, травма футболіста не надто серйозна.

У Зубкова пошкодження ноги. Сподіваюся, нічого серйозного, але поки ми не знаємо, коли він відновиться. Через кілька днів буде інформація, – сказав Ребров.

Нагадаємо, що Олександр отримав виклик у табір національної збірної України на матчі відбору ЧС-2022 проти Франції (24 березня), Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня). Його партнер Ігор Харатін, якого теж викликали у збірну, захворів на Covid-19 та перебуває на самоізоляції разом з дружиною.