Вингер Ференцвароша Александр Зубков не смог доиграть матч с Пакшем из-за повреждения.

В матче 26 тура чемпионата Венгрии украинский хавбек Александр Зубков получил повреждение.

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По словам наставника команды Сергея Реброва, травма футболиста не слишком серьезная.

У Зубкова повреждения ноги. Надеюсь, ничего серьезного, но мы не знаем, когда он восстановится. Через несколько дней будет информация, – сказал Ребров.

Напомним, что Александр получил вызов в лагерь национальной сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2022 против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). Его партнер Игорь Харатин, которого тоже вызвали в сборную, заболел на Covid-19 и находится на самоизоляции вместе с женой.