Український нападник Роман Зозуля не буде переходити в Алькоркон, фанати якого звинуватили його у фашизмі через допомогу українській армії. Футболіст знайшов собі інше місце працевлаштування.

Колишній нападник Дніпра та збірної України Роман Зозуля продовжить свою футбольну кар'єру в португальському Ешторілі.

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Повідомляється, що контракт 31-річного форварда з канарками розрахований на один рік, до червня 2022 року.

Зазначимо, Ешторіл тріумфально повернувся у найвищий дивізіон Португалії. Зозуля попередні 4 роки провів в Альбасете. Він міг залишитись у Сегунді після вильоту своєї команди, але фанати Алькоркона виступили категорично проти трансферу українця.