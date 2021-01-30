Зозуля голом приніс Альбасете перемогу над Ов'єдо

Український форвард Роман Зозуля зумів здобути для своєї команди важливу перемогу.

Джерело: 24 канал

У матчі 23 туру Сегунди Альбасете Романа Зозулі вирушив у гості до Реала Ов'єдо. Український форвард провів на полі у весь матч, а його гол приніс команді таку важливу перемогу.

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Зозуля розписався у воротах суперника фірмовим ударом головою.

Перемога дозволила Альбасете покинути зону вильоту, але боротьба за виживання у команди Зозулі ще попереду.