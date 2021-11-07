Зона єврокубків та страхування від вильоту: про що домовилися Шевченко та боси Дженоа

Колишній тренер національної збірної України Андрій Шевченко розпочав клубну кар'єру. Фахівець мусить вивести Дженоа на якісно новий рівень.

Новий алленаторе генуезців має декілька домовленостей з босами клубу. Американські власники команди не очікують від Шевченка швидкого результату та готові дати йому час.

До речі Шевченко офіційно очолив Дженоа: початок клубного тренерського шляху зіркового українця

Навіть якщо Дженоа за підсумками сезону 2021/22 вилетить у Серію В, Шевченко залишиться на чолі команди та працюватиме над тим, щоб повернутися у найвищий італійський дивізіон.

Також незабаром Шевченку сформують бюджет на трансфери, клуб буде підписувати лише тих виконавців, яких захоче українець.

Завдання-максимум на цей сезон – потрапити у зону єврокубків, але його виконання можна вважати справжнім чудом, адже зараз Дженоа перебуває перед зоною вильоту. Наразі відстань до єврокубкового 6 місця становить 10 очок.