Новый алленатор генуэзцев имеет несколько договоренностей с боссами клуба. Американские владельцы команды не ожидают от Шевченко скорого результата и готовы дать ему время.

Кстати Шевченко официально возглавил Дженоа: начало клубного тренерского пути звездного украинца

Даже если Дженоа по итогам сезона 2021/22 вылетит в Серию В, Шевченко останется во главе команды и будет работать над тем, чтобы вернуться в высший итальянский дивизион.

Также в скором времени для Шевченко сформируют бюджет на трансферы, клуб будет подписывать только тех исполнителей, которых захочет украинец.

Задача-максимум на этот сезон – попасть в зону еврокубков, но ее исполнение можно считать настоящим чудом, ведь сейчас Дженоа находится перед зоной вылета. Расстояние до еврокубкового 6 места составляет 10 очков.