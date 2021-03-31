Україна не змогла обіграти Казахстан у матчі 3 туру кваліфікації Чс-2022. Читайте звіт про матч на Збірна 24.

ЧС-2022, кваліфікація, 3 тур

Україна – Казахстан – 1:1

Голи: Яремчук, 20 – Мужиков, 59

Нічию жодним чином не можна назвати логічним результатом. Підопічні Шевченка повністю володіли ініціативою та створили безліч гольових моментів. Один з них реалізував Роман Яремчук, і, здавалося, що господарі лише збільшуватимуть відрив у рахунку.

По перерві Україна продовжила наступ, але Казахстан неочікувано зрівняв рахунок. Гості провели повільну контратаку, але "жовто-сині" дуже недбало поставилися до захисних функцій, за що й поплатилися.

Шикарну можливість мав Зубков, але Покатілов дивом відбив м'яч. Нагоду забити зі штрафного мав Маліновський – його удар прийняла на себе стінка. Наприкінці матчу Малий збив Довбика у карному майданчику, але арбітр не призначив пенальті.

Гольова нічия – прикрий результат, який зменшує шанси України отримати путівку на Мундіаль.