Знову розчарування: Україна при тотальній перевазі не втримала перемогу над Казахстаном
Україна не змогла обіграти Казахстан у матчі 3 туру кваліфікації Чс-2022. Читайте звіт про матч на Збірна 24.
Джерело:24 канал
ЧС-2022, кваліфікація, 3 тур
Україна – Казахстан – 1:1
Голи: Яремчук, 20 – Мужиков, 59
Нічию жодним чином не можна назвати логічним результатом. Підопічні Шевченка повністю володіли ініціативою та створили безліч гольових моментів. Один з них реалізував Роман Яремчук, і, здавалося, що господарі лише збільшуватимуть відрив у рахунку.
По перерві Україна продовжила наступ, але Казахстан неочікувано зрівняв рахунок. Гості провели повільну контратаку, але "жовто-сині" дуже недбало поставилися до захисних функцій, за що й поплатилися.
Шикарну можливість мав Зубков, але Покатілов дивом відбив м'яч. Нагоду забити зі штрафного мав Маліновський – його удар прийняла на себе стінка. Наприкінці матчу Малий збив Довбика у карному майданчику, але арбітр не призначив пенальті.
Гольова нічия – прикрий результат, який зменшує шанси України отримати путівку на Мундіаль.
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