Украина не смогла обыграть Казахстан в матче 3 тура квалификации ЧМ-2022. Читайте отчет о матче на Сборная 24.

ЧМ-2022, квалификация, 3 тур

Украина – Казахстан – 1:1

Голы: Яремчук, 20 – Мужиков, 59

Ничью никак нельзя назвать логичным результатом. Подопечные Шевченко полностью владели инициативой и создали множество голевых моментов. Один из них реализовал Роман Яремчук, и, казалось, что хозяева будут только увеличивать отрыв в счете.

После перерыва Украина продолжила наступление, но Казахстан неожиданно сравнял счет. Гости провели медленную контратаку, но "желто-синие" очень небрежно отнеслись к защитным функциям, за что и поплатились.

Шикарную возможность имел Зубков, но Покатилов чудом отбил мяч. Возможность забить со штрафного имел Малиновский – удар приняла на себя стенка. В конце матча Малый сбил Довбыка в штрафной, но арбитр не назначил пенальти.

Голевая ничья – досадный результат, который уменьшает шансы Украины получить путевку на Мундиаль.