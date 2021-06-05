Зірковий Бейл хоче завершити кар'єру після Євро-2020 – йому лише 31 рік

5 червня 2021 , 12:55
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Джерело:

Marca

Вінгер Реала та збірної Уельсу Гарет Бейл більше не бачить свого майбутнього у футболі.

Євро-2020 може стати останнім турніром у кар'єрі 31-річного Гарета Бейла.

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Футболіст втратив мотивацію, оренда в Тоттенхем та прихід в Реал Карло Анчелотті не додали йому бажання виступати на найвищому рівні.

Гарет хоче віддати всі сили збірній Уельсу та домовлятися з Реалом про дострокове розірвання контракту. "Вершкові" можуть погодитися, аби зекономити 22 мільйони євро на зарплаті футболіста. 

Агент гравця називає ці чутки маячнею, сам футболіст наразі утримується від коментарів. 

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Автор: Ярослав Сиваківський