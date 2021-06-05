Евро-2020 может стать последним турниром в карьере 31-летнего Гарета Бэйла.

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Футболист потерял мотивацию, аренда в Тоттенхэм и приход в Реал Карло Анчелотти не добавили ему желание выступать на самом высоком уровне.

Гарет хочет отдать все силы сборной Уэльса и договариваться с Реалом о досрочном расторжении контракта. "Сливочные" могут согласиться, чтобы сэкономить 22 миллионов евро на зарплате футболиста.

Агент игрока называет эти слухи бредом, сам футболист пока воздерживается от комментариев.