Євро-2020 може стати останнім турніром у кар'єрі 31-річного Гарета Бейла.

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Футболіст втратив мотивацію, оренда в Тоттенхем та прихід в Реал Карло Анчелотті не додали йому бажання виступати на найвищому рівні.

Гарет хоче віддати всі сили збірній Уельсу та домовлятися з Реалом про дострокове розірвання контракту. "Вершкові" можуть погодитися, аби зекономити 22 мільйони євро на зарплаті футболіста.

Агент гравця називає ці чутки маячнею, сам футболіст наразі утримується від коментарів.