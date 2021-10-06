Як розповів сам колишній футболіст, на гроші йому грати не доводилося, адже на початку його кар'єри про тоталізатор ніхто не знав. Раніше домовленість йшла заради результату.

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В одному з таких матчів воротар суперника нічого не знав, тому відбивав усі удари, а суперник забив "дурний" красень-гол з 40 метрів. Сам Калініченко зрівняв рахунок, а наприкінці гри заробив пенальті, який і приніс перемогу.

Загалом, забили ми той пенальті. Гіршого настрою після перемоги і забитого гола у мене не було ніколи. Ну і преміальних, природно, ніхто за цю гру не пропонував,

– написав Калініченко.

Нагадаємо, Калініченко розпочинав кар'єру у Дніпрі, згодом пограв за Спартак та Таврію. Був у складі збірної України, яка на ЧС-2006 зуміла дійти до 1/4 фіналу, де програла майбутнім чемпіонам – збірній Італії.