Зінченко здобув перший трофей у сезоні – у фіналі Манчестер Сіті впорався без українця

Джерело:24 канал
На Вемблі "містяни" перемогли Тоттенхем і здобули Кубок ліги. Долю трофею вирішив єдиний гол Емеріка Ляпорта.
Олександр Зінченко спостерігав з лави запасних за вирішальним матчем Кубка англійської ліги. На 82-й хвилині переможним голом відзначився Емерік Ляпорт.
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Без Зінченка Манчестер Сіті вчетверте поспіль завоював Кубок ліги. На попередніх двох стадіях Олександр зіграв по 90 хвилин у битвах з Арсеналом (4:1) та Манчестер Юнайтед (2:0).
Загалом "містяни" здобули 8-й Кубок ліги, для Зінченка це третій такий трофей.
Кубок англійської ліги, фінал
Манчестер Сіті – Тоттенхем 1:0
Гол: Ляпорт, 82.