Зінченко здобув перший трофей у сезоні – у фіналі Манчестер Сіті впорався без українця

На Вемблі "містяни" перемогли Тоттенхем і здобули Кубок ліги. Долю трофею вирішив єдиний гол Емеріка Ляпорта.

Олександр Зінченко спостерігав з лави запасних за вирішальним матчем Кубка англійської ліги. На 82-й хвилині переможним голом відзначився Емерік Ляпорт.

Читайте також Зінченко допоміг Манчестер Сіті перемогти Астон Віллу – чемпіонство вже близько

За лівий фланг у двобої зі "шпорами" відповідав Жоау Канселу – сподіваємося, що українець вже в середу зіграє у Лізі чемпіонів проти ПСЖ.

Без Зінченка Манчестер Сіті вчетверте поспіль завоював Кубок ліги. На попередніх двох стадіях Олександр зіграв по 90 хвилин у битвах з Арсеналом (4:1) та Манчестер Юнайтед (2:0).

Загалом "містяни" здобули 8-й Кубок ліги, для Зінченка це третій такий трофей.

Кубок англійської ліги, фінал

Манчестер Сіті – Тоттенхем 1:0

Гол: Ляпорт, 82.