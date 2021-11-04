Зінченко зацідив м'ячем у голову Стерлінгу – курйозне відео фейлу українця
Джерело:інстаграм Олександра Зінченка
Розминка перед матчем Ліги чемпіонів проти Брюгге запам'ятається Рахіму Стерлінгу надовго. До яскравих спогадів доклав руку українець Олександр Зінченко.
Лідер збірної України жонглював м'ячем, після чого вирішив вибити його далеко в поле. Втім, українець розрахував не все – на шляху траєкторії м'яча опинився Рахім Стерлінг.
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М'яч влучив британцеві просто у голову. Курйозний момент потрапив на камеру фаната з трибун.
Вибач, брате. Сподіваюся, з твоєю шиєю все гаразд,
– написав Зінченко згодом у своєму в Instagram.
Нагадаємо, Зінченко та Стерлінг розпочинали матч проти Брюгге на лаві запасних, але вийшли на поле у другому таймі.
У суботу, 6 листопада, Зінченко має шанс зіграти проти Кріштіану Роналду у манчестерському дербі. Кайл Вокер отримав пошкодження, його участь у матчі – під запитанням.