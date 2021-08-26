Зінченко залишиться без улюбленого тренера – Гвардіола зробив шокуючу заяву
Джерело:El Chiringuito TV
Епоха Хосепа Гвардіоли на чолі Манчестер Сіті незабаром завершиться. Фахівець хоче зробити паузу після багатьох напружених років роботи.
Поточний контракт головного тренера Манчестер Сіті Хочепа Гвардіоли завершується у 2023 році. Після припинення дії угоди іспанський коуч хоче зробити паузу в кар'єрі.
Цікаво Лунін здав позитивний тест на коронавірус: у збірній України велика проблема з голкіперами
Титулований спеціаліст попрощається з Етіхадом, але має плани на подальшу діяльність.
Я планую зробити перерву після семи років на чолі Манчестер Сіті. Я хотів би тренувати національну збірну на чемпіонаті Європи, Копа Амеріка чи чемпіонаті світу,
– заявив Гвардіола.
Хосеп Гвардіола очолив Манчестер Сіті влітку 2016-го року. Йому вдалося завоювати вже 10 трофеїв, 3 з яких – чемпіонство АПЛ.
Саме під його керівництвом розкрився український талант Олександр Зінченко, для якого іспанець знайшов особливу роль лівого захисника, який зміщається в центральну зону.Чехія – Україна: суперник "жовто-синіх" оголосив заявку без найкращого бомбардира Євро-2020