Працівниця інформаційного відділу Манчестер Сіті оприлюднила фото, на якому Олександр Зінченко разом із дружиною Владою беруть участь в акції на підтримку України. Десятки людей тримали в руках плакати та банери з написами про засудження російської агресії.

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Також не залишається осторонь війни в Україні Роман Зозуля, який виступає у Фуенлабраді. Вже традиційно Роман серед тих, хто закликає підтримати Україну. Крім того, футболіст повідомив про те, що участь в антивоєнній акції взяв відомий актор Хав'єр Бардем.

Нагадаємо, у ніч на 24 лютого війська РФ розпочали повномасштабну війну з Україною.