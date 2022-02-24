У норвезькому місті Буде в поєдинку Ліги конференцій зустрічалися місцевий Буде-Глімт та Селтік. Нагадаємо, на груповому етапі норвежці виступали в одній групі з луганською Зорею.

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Команда К'єтіля Кнудсена продовжила переможну ходу і перемогла шотландців з рахунком 2:0 (перший матч також виграли норвежці 3:1). Перед початком поєдинку фанати Буде-Глімт провели акцію на підтримку України.

Вболівальники Буде-Глімт / фото SNS Group

Загребське Динамо зуміло перемогти Севілью (1:0), проте саме іспанці йдуть далі завдяки домашньому тріумфу 3:1. Фанати хорватського клубу вкотре продемонстрували, що є вірними друзями України.

Фанатський сектор хорватів з вимогою підтримки України / фото ultras-tifo.net

Двома голами у ворота Олімпіакоса відзначився Руслан Маліновський, а його Аталанта перемогла у Греції 3:0 і йде далі у Лізі Європи. Крім того, лідер бергамасків закликав до миру в Україні.

Руслан Маліновський / фото Getty Images

Празька Славія, за яку виступають двоє українців Тарас Качараба та Максим Таловєров, вийшла на поєдинок ЛК проти Фенербахче у футболках на підтримку України. До речі, Качараба на поєдинок з турками вивів партнерів з капітанською пов'язкою.

Не залишились осторонь і футболісти Наполі та Барселони. Перед, мабуть, найбільш статусним матчем ігрового дня, футболісти обох команд закликали до припинення війни.

У ніч з 23-го на 24-те лютого російські війська здійснили вторгнення на територію України.