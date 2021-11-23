Ньюкасл активно працює над тим, щоб підсилити команду вже зимового трансферного вікна. Нові власники "сорок" готові широко відкрити свій гаманець.

Вже цієї зими Ньюкасл готовий витратити 350 мільйонів євро на нових футболістів. Однією з головних цілей "сорок" став Олександр Зінченко.

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Підписати зірок взимку практично неможливо, тому Ньюкасл зосередиться на тих, хто може допомогти команді зберегти прописку в АПЛ, але не мають ігрового часу. Зінченко прекрасно вписується у ці критерії. У поточному сезоні Олександр зіграв лише 245 хвилин, результативними діями не відзначався.

Контракт Зінченка з Манчестер Сіті завершується влітку 2024 року. Портал Transfermarkt оцінює лідера збірної України у 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, гол Зінченка у ворота Боснії допоміг Україні здобути путівку в плей-оф відбору на чемпіонат світу.