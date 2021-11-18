Хавбек збірної України Олександр Зінченко голом допоміг команді пробитися у плей-офф відбору на чемпіонат світу та повернувся додому. Перемога над Боснією дозволила йому перебувати у гарному гуморі.

Свій вільний час футболіст намагається проводити з донькою Євою. Схоже на те, що гол тата у ворота Боснії не вразив дитину.

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У своєму інстаграм Зінченко опублікував світлину, де Єва показує йому середній палець.

На що тато награв, те й отримав,

– з гумором підписав фото футболіст.

Нагадаємо, вже незабаром, 26 листопада, збірна України дізнається суперника у плей-офф відбору на чемпіонат світу. Матчі відбудуться в березні, тому зараз у Зінченка є можливість повністю сконцентруватися над поверненням в основу Манчестер Сіті.