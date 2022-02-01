Зінченко повернувся до тренувань з Манчестер Сіті – українець ще не грав у цьому році

Хосеп Гвардіола знову може розраховувати на Олександра Зінченка. Футболіст відновився під ушкодження і вже працює у загальній групі.

Зінченко опублікував фотографію із тренування Манчестер Сіті. "Щасливий повернутися до хлопців", – написав Олександр.

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Востаннє українець виходив на поле 26 грудня у матчі з Лестером (6:3). Наступний поєдинок Зінченко провів на лаві запасних, а у чотирьох наступних був відсутній у заявці. Спершу Олександр отримав позитивний тест на коронавірус, а згодом зазнав ушкодження.

У суботу, 5 лютого, "містяни" проведуть свій черговий матч. В рамках Кубку Англії Зінченко та партнери зіграють з Фулхемом.