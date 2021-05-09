Зінченко пообіцяв більше не отримувати безглузді жовті картки за розмови

У матчі з ПСЖ українець Олександр Зінченко окрім чудової гри запам'ятався і отриманням необов'язкової жовтої картки, якої арбітр "винагородив" його за розмови.

Зараз футболіст розуміє, що отримав "гірчичник" на рівному місці. Зінченко пообіцяв у майбутньому не брати участі у суперечках на полі.

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"Необов'язкова жовта картка. Суддя показує порушення, а я не бачу, яким чином, рукою чи ногою, Паредес кинув. Я подумав, що він спеціально вдарив ногою в голову Фодена. Кажу: "Перестань це робити!". Він узяв мене за шию, а суддя це проігнорував.

Я вже вдруге отримую таку картку. Всі ми вчимося на чужих або своїх помилках, і я даю обіцянку – більше у цих сварках участі не беру. Я хотів заступитися за партнера, тому що його спеціально вдарили м'ячем. Ось і все. А за те, як відреагував, напевно, й отримав "жовту", – сказав Зінченко.