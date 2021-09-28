Зінченко не зіграє з ПСЖ – відома причина

Українець все ще перебуває поза грою. Після відсутності у попередньому матчі проти Челсі Олександр не полетів на поєдинок Ліги чемпіонів у Париж.

На матч другого туру ЛЧ проти ПСЖ Хосеп Гвардіола взяв із собою 21 виконавця. До цього переліку не потрапили Олександр Зінченко та Ілкай Гюндоган.

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Раніше повідомлялося, що у Зінченка забій. Свою останню гру за "містян" українець провів 15 вересня.

Поєдинок між ПСЖ та Манчестер Сіті відбудеться 28 вересня у Парижі. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом. Команда Гвардіоли стартувала у Лізі чемпіонів з перемоги над РБ Лейпциг (6:3), а парижани розійшлися миром з Брюгге (1:1).

Варто додати, що напередодні Олександр Петраков викликав Зінченка на матчі української національної команди проти Фінляндії (9 жовтня) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня).