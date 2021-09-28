На матч второго тура ЛЧ против ПСЖ Хосеп Гвардиола взял с собой 21 исполнителя. В этот перечень не попали Александр Зинченко и Илкай Гюндоган.

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Ранее сообщалось, что у Зинченко ушиб. Свою последнюю игру за "горожан" украинец провел 15 сентября.

Поединок между ПСЖ и Манчестер Сити состоится 28 сентября в Париже. Он начнется в 22:00 по киевскому времени. Команда Гвардиолы стартовала в Лиге чемпионов с победы над РБ Лейпциг (6:3), а парижане разошлись миром с Брюгге (1:1).

Стоит добавить, что накануне Александр Петраков вызвал Зинченко на матчи украинской национальной команды против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября).