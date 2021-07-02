Зінченко назвав умову, за якої Україна вийде у півфінал Євро-2020

Напередодні зустрічі з Англією у чвертьфіналі континентальної першості представники української національної команди взяли участь у традиційних медіазаходах. Зокрема, з пресою поспілкувався Олександр Зінченко.

"Цифри говорять самі за себе. Англія ще не пропускала на цьому турнірі. Англійці практично ідеально грають в обороні, втім, ідеальних команд не існує, у всіх є слабкі місця", – вважає Зінченко.

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Також гравець Манчестер Сіті розповів про своїх одноклубників у складі збірної Англії.

Що стосується Кайла Вокера та Джона Стоунза, то вони провели чудовий сезон. Тренерський штаб пояснить нам, як треба протидіяти цим футболістам. Щоб пройти до наступної стадії, кожен гравець нашої команди має провести найкращий матч у своєму житті.

Крім того, Олександр поділився налаштуваннями на двобій з англійцями.

Будь-який футболіст, який перебуває на такій стадії турніру, пройшов великий шлях у своїй кар’єрі. Коли я виходитиму завтра на поле, у мене перед очима буде шлях, який пройшов я. Я буду відчувати велику відповідальність, як і кожен гравець, який представляє свою країну. Для мене велика честь та гордість носити футболку збірної України.

Нагадаємо, що Україна та Англія зіграють у суботу, 3 липня. Початок римської зустрічі о 22:00 за Києвом.