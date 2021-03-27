Зінченко назвав головну зброю Фінляндії та озвучив амбіції на матч

Хавбек збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями на матч кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Фінляндії.

На думку Зінченка, збірна України встигла добре відновитися після матчу з Францією, в якому "жовто-сині" вибороли нічию.

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"Прилетіли, вважаю, що в нас вдосталь часу, аби відновитись до наступної гри. Вранці розібрали наш матч зі збірною Франції та вже безпосередньо готуємось до гри зі збірною Фінляндії", – сказав він.

Також хавбек розповів про свої спостереження за суперником.

"Фінляндія – достатньо міцна команда, вони вирізняються колективом. Так, у них є хороший нападник, який забиває багато голів, я кажу саме про Пуккі. Зустрінуться дві міцні команди, які більше беруть колективом, аніж індивідуальною майстерністю. Пуккі дуже багато забиває", – додав Олександр.

Втім, завтра збірна буде грати лише на перемогу.

"Безумовно, ми гратимемо на перемогу, тому що, по-перше, ми граємо вдома, по-друге – здобули важливу нічию з Францією. Як я казав раніше, якщо ми не обіграємо Фінляндію, то ця нічия буде нам ні до чого, тому будемо налаштовуватись на перемогу", – підсумував Зінченко.