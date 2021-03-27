Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями на матч квалификации ЧМ-2022 против сборной Финляндии.

По мнению Зинченко, сборная Украины успела хорошо восстановиться после матча с Францией, в котором "желто-синие" завоевали ничью.

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"Прилетели, считаю, что у нас достаточно времени, чтобы восстановиться к следующей игре. Утром разобрали наш матч со сборной Франции и уже непосредственно готовимся к игре со сборной Финляндии", – сказал он.

Также хавбек рассказал о своих наблюдениях за соперником.

"Финляндия – достаточно крепкая команда, они отличаются коллективом. Да, у них есть хороший нападающий, который забивает много голов, я говорю именно о Пукки. Встретятся две крепкие команды, которые больше берут коллективом, чем индивидуальным мастерством. Пукки очень много забивает", – добавил Александр.

Впрочем, завтра сборная будет играть только на победу.

"Безусловно, мы будем играть на победу, потому что, во-первых, мы играем дома, во-вторых – удержали важную ничью с Францией. Как я говорил ранее, если мы не обыграем Финляндию, то эта ничья будет нам ни к чему, поэтому будем настраиваться на победу", – подытожил Зинченко.