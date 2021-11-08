Сьогодні національна збірна України зібралася у Києві для підготовки до матчів проти Болгарії та Боснії. Втім, футболісти встигають вирішити не лише футбольні завдання.

Олександр та Влада Зінченки по приїзду до Києва похрестили свою маленьку доньку. Хрещеним батьком дитини став друг футболіста Микола Матвієнко, з яким вони разом захищають кольори збірної України.

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У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Дякую батькам, що довірили свою донечку,

– підписав Матвієнко зворушливе фото.

Куми після хрестин / Фото зі сторінки Миколи Матвієнка у фейсбук

Нагадаємо, 11 листопада збірна України зіграє товариський матч проти Болгарії, після чого вирушить до Боснії на останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022.

Для гарантованого продовження боротьби за путівки на Мундіаль у грі з боснійцями нас влаштує лише перемога.