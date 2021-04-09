Руководство Манчестер Сити готов серьезно потратиться, если команде удастся завоевать все 4 титула. Зинченко с партнерами близки к фантастическому достижению.

Боссы "горожан" подготовили команде бонус в размере 158 миллионов фунтов стерлингов. Команда близка к тому, чтобы все-таки заработать эти деньги.

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"Горожане" получат деньги, если выиграют квадрупл – Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок и Кубок лиги. Этого раньше не удавалось ни одной английской команде.

Отметим, что подопечные Гвардиолы очень близки к цели: титул в АПЛ практически гарантирован, в ЛЧ одержана первая победа (2:1) на стадии 1/4 финала против дортмундской Боруссии, в полуфинале Кубка Англии ждет Челси, а в финале Кубка лиги – Тоттенхэм .

В предыдущий сезон бонус за квадрупл составлял 200 миллионов фунтов, но кризис, вызванный пандемией, заставил боссов клуба сократить расходы.