Зінченко не зважає на роль, яку обере для нього Андрій Шевченко. Він прагне допомогти збірній України незалежно від позиції на полі.

Цікаво Ярмоленко обіграв і потролив Шевченка та Зінченка: у таборі збірної чудова атмосфера

Також Зінченко з нетерпінням чекає матчів Євро, щоб реабілітуватися після програшу у фіналі Ліги чемпіонів.

Я хочу випробувати ці емоції знову. Хочу знову там бути. Це найкраще, що може статися в житті спортсмена. Такі турніри, як чемпіонат Європи, теж прирівнюються до цього. Після того, як ти закінчиш кар'єру і будеш сидіти біля телевізора, дивитися такі турніри і згадувати, що ти був там, і наскільки це чудово, – сказав він на прес-конференції.

Нагадаємо, вже завтра збірна України стартує на Євро-2020 матчем проти Нідерландів. Поєдинок розпочнеться о 22:00.