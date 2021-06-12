Зинченко не думает о роли, которую выберет для него Андрей Шевченко. Он стремится помочь сборной Украины независимо от позиции на поле.

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Также Зинченко с нетерпением ждет матчей Евро, чтобы реабилитироваться после поражения в финале Лиги чемпионов.

Я хочу испытать эти эмоции снова. Хочу снова там быть. Это лучшее, что может произойти в жизни спортсмена. Такие турниры, как чемпионат Европы, тоже приравниваются к этому. После того, как ты закончишь карьеру и будешь сидеть у телевизора, смотреть такие турниры и вспоминать, что ты был там, и насколько это прекрасно, – сказал он на пресс-конференции.

Напомним, уже завтра сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем против Нидерландов. Поединок начнется в 22:00.