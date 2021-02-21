Зінченко допоміг Сіті продовжити рекордну серію – постраждав Арсенал

Українець відіграв весь поєдинок, а його команда перемогла у 18 матчі поспіль.

Джерело: 24 канал

Рахунок у поєдинку Арсеналу та Манчестер Сіті було відкрито вже на 2-й хвилині. Рубен Діаш виконав лонгбол на Ріяда Мареза. Той у свою чергу навісив у штрафний майданчик на Рахіма Стерлінга – нападник Сіті головою спрямував м'яч у сітку.

Читайте також Ярмоленко мав шикарні пропозиції з Саудівської Аравії і МЛС: чому він відмовився

Як виявилося, це був єдиний гол у протистоянні на Емірейтс. Завдяки перемозі команда Хосепа Гвардіоли здобула 59 пунктів і зберегла 10-очковий відрив від Лестера, який йде другим. У середу на "містян" чекає поєдинок Ліги чемпіонів проти менхенгладбахської Борусії.

Зінченко отримав непогану оцінку від WhoScored – 7,13 (п'ятий результат у команді). Олександр виконав 79 передач (другий показник) з хорошим відсотком точності – 93,7% (четвертий у команді).

Чемпіонат Англії, 25 тур

Арсенал – Манчестер Сіті 0:1

Гол: Стерлінг, 2.