Зінченко допоміг Манчестер Сіті знищити Евертон – вдала репетиція перед фіналом Ліги чемпіонів

В останньому турі англійсько Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у домашніх стінах познущався над Евертоном.

АПЛ, 38 тур

Манчестер Сіті – Евертон – 5:0

Голи: де Брюйне, 11, Жезус, 14, Фоден, 53, Агуеро, 71, 77

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Підопічні Хосепа Гвардіоли прагнули провести Агуеро, який грав останній матч у футболці "містян", на високій ноті. Окрім того, за тиждень відбудеться фінал Ліги чемпіонів, тож репетиція пройшла більш ніж вдало.

Українець Олександр Зінченко вийшов в основі вже на звичній для себе позиції лівого захисника та провів хороший матч.

Господарі "закрили" матч ще до перерви, а в другому таймі Агуеро дублем поставив красиву крапку у своїй історії на Етіхад.

29 травня Манчестер Сіті зіграє у фіналі Ліги чемпіонів з Челсі, який несподівано програв Астон Віллі, але завдяки поразці Лестера від Тоттенхема залишився у зоні ЛЧ.