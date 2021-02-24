Зінченко в безпеці: його конкурент вляпався у черговий скандал і позбувся розкішної Lamborghini

Захисник збірної Франції та Манчестер Сіті Бенжамен Менді ніяк не може сконцентруватися на футболі, закріплюючи місце Зінченка в основному складі "містян".

Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді втрапив у чергову пригоду за межами футбольного поля.

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Цього разу французького футболіста затримали за кермом без водійського посвідчення та документу про страхування.

Повідомляється, що це трапилося ще 15 лютого. Поліція Чешира зупинила розкішний Lamborghini Менді вартістю 475 тисяч фунтів та попросила документи. У француза не було жодного папірця. Він сплатив штраф у 1000 фунтів, а його розкішний автомобіль вирушив на штрафстоянку.

Зазначимо, що в поточному сезоні Менді зіграв лише 12 матчів, поступившись місцем в основі Олександру Зінченку, але доволі часто потрапляє на шпальти ЗМІ через дурні витівки.