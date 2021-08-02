У Зінченка та Влади Седан народилася донечка – футболіст розплакався від щастя
2 серпня 2021 , 11:12Читать новость на русском
У сім'ї лідера збірної України Олександра Зінченка відбулася радісна подія. Дружина Влада подарувала футболісту донечку.
У сім'ї футболіста Манчестер Сіті та збірної України Олександра Зінченка поповнення. У зіркової пари Сашка та Влади учора народилася дівчинка.
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Одразу після пологів Влада вийшла з Олександром на відеозв'язок, оскільки він готується до нового сезону в Манчестері. По фото видно, що Зінченко не стримував сліз радості від появи дитини.
Рідна, дякую тобі. Ви – моє життя, – написав Зінченко у своєму Instagram.
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