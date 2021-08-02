В семье футболиста Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко пополнение. У звездной пары Саши и Влады вчера родилась девочка.

Читайте также Деньги, клубное предложение или конфликт с УАФ: Денисов расспросил Шевченко, почему тот покинул сборную

Сразу после родов Влада вышла с Александром на видеосвязь, поскольку он готовится к новому сезону в Манчестере. По фото видно, что Зинченко не сдерживал слез радости от появления ребенка.

Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь, – написал Зинченко в своем Instagram.