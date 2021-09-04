Олександр Петраков провів серйозну ротацію "основи" у порівнянні з двобоєм проти Казахстану. У старті України немає Караваєва, Сидорчука та Соболя. Також у заявку не потрапили дискваліфікований Зінченко та травмований Буяльський.

До теми Україна – Франція: команди домовились про форму на матч

УКРАЇНА: Пятов – Тимчик, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Шапаренко – Ярмоленко (к), Циганков – Яремчук.

ФРАНЦІЯ: Льоріс – Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь – Коман, Чуамені, Погба, Рабйо – Грізманн, Марсіаль.

В усіх чотирьох поєдинках відбору ЧС-2022 за участю нашої національної команди зафіксований ідентичний результат – нічия. Двічі "синьо-жовті" розійшлися з миром з казахами, ще по разу ділили очки з Францією та Фінляндією.